Een kwart van de wolven is spoorloos verdwenen, wat is er aan de hand?

Wordt er massaal illegaal gejaagd op Nederlandse wolven? Ecologen en deskundigen vrezen van wel, nu blijkt dat maar liefst een kwart van de geregistreerde wolven onvindbaar is. “We moeten niet naïef zijn.”

Volgens een onderzoek van de Volkskrant zijn 22 wolven van de radar verdwenen. De krant probeert de verdwijningen te verklaren door de kwestie voor te leggen aan zeven experts. “Ecologisch gezien valt een deel van die verdwijningen niet anders te verklaren dan door menselijk ingrijpen – illegaal dus, want de wolf is beschermd”, concluderen zij.

De wolf wordt nauwlettend gevolgd

Al ruim tien jaar houden wetenschappers van Wageningen University & Research het leven van wolven in Nederland nauwgezet bij. Dit gebeurt via sporenonderzoek, DNA-analyses van uitwerpselen en het vinden van kadavers, zowel in Nederland als daarbuiten.

Een deel van de wolven sterft een natuurlijke dood of wordt aangereden in het verkeer. Toch zijn er ook gevallen waarbij de doodsoorzaak verdacht is. In 2021 werd in Stroe een wolf gevonden met een kogel in zijn lichaam, en in Ugchelen werd een dood exemplaar onder de grond aangetroffen. “Voor zover ik weet, begraven wolven hun soortgenoten niet”, zegt wolvenexpert Glenn Lelieveld droogjes.

Stroperij?

Volgens Lelieveld is stroperij een reële mogelijkheid, al kan hij niet met zekerheid zeggen dat alle 22 vermiste wolven op die manier om het leven kwamen. “Ik spreek liever van vermissingen. Maar we moeten ook niet naïef zijn: overal ter wereld wordt gestroopt, waarom zou dat hier niet gebeuren? Het is de meest logische verklaring.”

De kans dat alle verdwenen wolven een natuurlijke dood zijn gestorven zonder enig spoor achter te laten, acht hij klein. Normaal gesproken worden binnen drie maanden wel sporen teruggevonden. DNA-laboratoria in de Benelux, Duitsland, Polen, Denemarken, Oostenrijk en Tsjechië werken samen om wolvenbewegingen in kaart te brengen.

Als de vermiste dieren nog zouden leven, zouden ze onopgemerkt naar bijvoorbeeld Frankrijk moeten zijn getrokken – een onwaarschijnlijk scenario. “Bovendien komt het percentage van 25 procent vermissingen overeen met cijfers uit andere landen, zoals Denemarken, waar al is aangetoond dat er wordt gestroopt”, legt Lelieveld uit.

Verdwenen welpen

Niet alleen volwassen wolven verdwijnen, ook het lot van wolvenwelpen roept vragen op. Zo leeft er op de Veluwe een vrouwtjeswolf die al drie jaar geen nageslacht heeft gekregen, ondanks de aanwezigheid van mannetjes in haar territorium.

“Het duurt altijd even voordat we DNA van welpen of nieuwe wolven ontdekken, dus hoe eerder je ze laat verdwijnen, hoe kleiner de kans dat ze ooit worden opgemerkt”, zegt bioloog Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging.

Tot nu toe zijn er nog geen personen opgepakt voor het illegaal doden van wolven. Niemand klapt uit de school. Toen in Stroe een doodgeschoten wolf werd gevonden, loofde Faunabescherming een beloning van 16.000 euro uit voor de gouden tip. Een dader werd echter nooit gevonden.

Het doden van een wolf is strikt verboden. Wie betrapt wordt, riskeert een gevangenisstraf tot drie jaar of een boete van maximaal 21.750 euro.

Bron: de Volkskrant