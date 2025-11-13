ECONOMIE
Nieuw Democratisch lid Huis steunt vrijgave Epstein-dossier

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 1:20
anp131125001 1
WASHINGTON (ANP) - De Democratische afgevaardigde Adelita Grijalva van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft op haar eerste dag in functie de petitie ondertekend die moet leiden tot vrijgave van dossiers met betrekking tot de overleden veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Democraten hopen dat het dossier informatie bevat die schadelijk is voor de Republikeinse president Donald Trump.
Het is mogelijk dat een van de Republikeinen die de petitie hadden ondertekend, waartegen het Witte Huis zich verzet, zijn of haar naam nog van de petitie laat verwijderen. Als dat gebeurt, zijn er nog altijd niet genoeg ondertekenaars om een stemming over de vrijgave in het Huis af te dwingen.
Grijalva werd al op 23 september gekozen in haar district in de staat Arizona, maar werd woensdag pas beëdigd als lid van het Huis. Huisvoorzitter Mike Johnson had zeven weken lang haar beëdiging uitgesteld. Als reden voor de vertraging voerde de Republikein onder meer de huidige overheidssluiting aan.
