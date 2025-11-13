Ook CZ houdt zorgpremie volgend jaar gelijk

TILBURG (ANP) - Ook zorgverzekeraar CZ houdt de premie van zijn meest gekozen basisverzekering volgend jaar gelijk. De polis kost 159,99 euro per maand, net als dit jaar.

CZ is een van de grootste verzekeraars van het land. Het relatief kleine DSW, dat traditioneel als eerste de nieuwe zorgpremie bekendmaakt, meldde eind september dat zijn bedrag gelijk blijft op 158,50 euro per maand.

CZ zegt bijna 57 miljoen euro uit de eigen spaarpot en een eenmalige meevaller te gebruiken om een prijsstijging te voorkomen. Het Tilburgse bedrijf wijst er wel op dat de zorg steeds duurder wordt en kampt met vergrijzing en personeelstekorten.

Bestuursvoorzitter Joep de Groot wil daarom dat er meer aandacht komt voor "de oorzaken achter gezondheidsproblemen", zoals "schulden, stress, slechte huisvesting of eenzaamheid". Als die worden aangepakt, "verbeteren we de kwaliteit van leven en maken we mensen minder afhankelijk van zorg", zegt De Groot.

Zorgverzekeraars moeten voor donderdag hun basispremie bekendmaken. Volgende week moeten ze ook hebben gemeld wat de aanvullende verzekeringen volgend jaar gaan kosten. Op basis daarvan kunnen consumenten in de komende weken beslissen of ze willen overstappen.