Yerseke ziet af van sinterklaasintocht waar KOZP wilde komen

YERSEKE (ANP) - Het sinterklaascomité van Yerseke ziet af van de intocht van Sinterklaas omdat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) er zaterdag wilde komen demonstreren. De organisatie zegt dat de intocht dit jaar niet op een veilige manier kan plaatsvinden.

Volgens het comité is er vanwege "landelijke dreiging van meerdere actiegroepen en de mogelijke risico's die dit met zich meebrengt" besloten de intocht af te blazen. "De risico's voor kinderen, bezoekers en vrijwilligers zijn te groot en niet te overzien."

Gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, hield vanwege de komst van KOZP rekening met tegenprotest. Vorig jaar werd er ook in Yerseke gedemonstreerd door zo'n twintig actievoerders van KOZP. Zij werden onder meer belaagd met eieren en enkele honderden tegendemonstranten probeerden het protest te verstoren. De politie moest daarbij ingrijpen.