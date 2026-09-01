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Nieuw geval van westnijlvirus in regio Amsterdam

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 19:26
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AMSTERDAM (ANP) - Er is een nieuw geval van het westnijlvirus in de regio Amsterdam. Dat bevestigt de GGD Amsterdam na berichtgeving van AT5.
Volgens de regionale omroep gaat het om een 39-jarige vrouw uit Amstelveen, maar dat kan de woordvoerster van de GGD wegens privacyredenen niet bevestigen. Ook schrijft AT5 dat zij het virus in Nederland heeft opgelopen en hierdoor een hersenvliesontsteking heeft gekregen. Daar kan de woordvoerster evenmin iets over zeggen.
Vorige week werd bekend dat er een Nederlander aan het westnijlvirus is overleden. Die persoon woonde in de provincie Utrecht en had het virus in Nederland opgelopen. Een vrouw uit Drenthe overleed begin augustus. Daarnaast ligt er nog één besmet persoon in het ziekenhuis en vermoedt het RIVM dat er meer mensen het virus hebben.
Op 17 augustus werd duidelijk dat het virus bij een bloeddonor was aangetroffen. Die was onlangs niet in het buitenland geweest, waar besmettingen meer voorkomen.
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