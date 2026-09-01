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Korpschef: snel handelen redde leven neergeschoten agent

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 19:44
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HILVERSUM (ANP) - Een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Door snel handelen van andere agenten met onder meer het aanleggen van een drukverband is voorkomen dat diegene is overleden. Dat heeft korpschef Janny Knol gezegd in het programma Eva.
Knol geeft aan dat de agent twee keer is geopereerd en dat het nog onduidelijk is wat de agent aan de verwondingen overhoudt.
De korpschef zei in de talkshow van Eva Jinek dat de twee agenten bij aankomst na een melding van een mogelijke inbraak direct zijn beschoten en ook gelijk werden geraakt. Daarbij raakten ze zwaargewond. De politie meldde eerder op de dag al dat de agenten buiten levensgevaar zijn.
Dienst Speciale Interventies
Volgens Knol was ook de Dienst Speciale Interventies van de politie in de buurt aan het werk voor een heel andere melding. Die konden volgens de korpschef ook snel te hulp schieten.
De politie arresteerde dinsdag in totaal 34 mensen na de massale schietpartij in Overasselt waarbij een dode is gevallen. Knol weet niet of er nog mensen voortvluchtig zijn.
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