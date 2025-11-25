Nieuw overleg bemiddelaars over tweede fase bestand Gaza

CAÏRO (ANP/AFP/RTR) - Internationale bemiddelaars zijn in de Egyptische hoofdstad Caïro bijeengekomen om de tweede fase te bespreken van het bestand tussen Israël en de Palestijnse Hamas voor de Palestijnse Gazastrook. Het gaat om delegaties uit Egypte, Qatar en Turkije, meldden Egyptische staatsmedia.

Al-Qahera News, dat banden heeft met de Egyptische inlichtingendienst, had het over de Egyptische en Turkse chefs van de inlichtingendiensten en een bewindspersoon uit Qatar. De afgevaardigden spraken over de verdere samenwerking met de Verenigde Staten "om de succesvolle uitvoering" van de tweede fase van het akkoord te waarborgen. De eerste fase begon op 10 oktober. Sindsdien waren er regelmatig schendingen.

Qatar, de VS, Egypte en Turkije waren betrokken bij wat uiteindelijk het Amerikaanse twintigpuntenplan werd en dat een einde moet maken aan de bloedige strijd.