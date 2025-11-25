ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VK 'klaar' om met EU bevroren Russische tegoeden aan te spreken

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 17:49
anp251125174 1
LONDEN/PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk wil meedoen met de Europese Unie als die bevroren Russische tegoeden aanspreekt voor financiële steun aan Oekraïne. Het VK staat "klaar om in beweging te komen", zei de Britse premier Keir Starmer in een vergadering van Oekraïne-bondgenoten.
De Europese Commissie wil de Russische tegoeden gebruiken voor een miljardenlening voor Oekraïne, maar stuit nog op bezwaren van met name België. Voorvechters voeren de druk op nu Oekraïne in grote geldnood dreigt te komen. Starmer noemt de plannen "de beste manier om Poetin te laten zien dat hij moet onderhandelen in plaats van te proberen te wachten tot we opgeven".
Het VK gaat Oekraïne meer luchtverdedigingsraketten sturen, zei Starmer tijdens de videovergadering van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen. Het overleg, met ook demissionair premier Dick Schoof, was belegd om de nieuwe Amerikaanse vredesplannen voor Oekraïne te bespreken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-424488643

Vetverbrandingsdieet helpt beter tegen depressie dan therapie en medicijnen

Loading