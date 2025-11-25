VK 'klaar' om met EU bevroren Russische tegoeden aan te spreken

LONDEN/PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk wil meedoen met de Europese Unie als die bevroren Russische tegoeden aanspreekt voor financiële steun aan Oekraïne. Het VK staat "klaar om in beweging te komen", zei de Britse premier Keir Starmer in een vergadering van Oekraïne-bondgenoten.

De Europese Commissie wil de Russische tegoeden gebruiken voor een miljardenlening voor Oekraïne, maar stuit nog op bezwaren van met name België. Voorvechters voeren de druk op nu Oekraïne in grote geldnood dreigt te komen. Starmer noemt de plannen "de beste manier om Poetin te laten zien dat hij moet onderhandelen in plaats van te proberen te wachten tot we opgeven".

Het VK gaat Oekraïne meer luchtverdedigingsraketten sturen, zei Starmer tijdens de videovergadering van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen. Het overleg, met ook demissionair premier Dick Schoof, was belegd om de nieuwe Amerikaanse vredesplannen voor Oekraïne te bespreken.