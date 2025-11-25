ECONOMIE
Kamer wil duidelijkheid van kabinet over opheffen dorp Moerdijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 17:44
anp251125171 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel duidelijkheid geeft over de mogelijke verdwijning van het dorp Moerdijk om plaats te maken voor uitbreiding van de industrie op die plek. Een verzoek voor een debat over de kwestie van FVD kreeg dinsdag ruime steun van de partijen.
De gemeenteraad van het dorpje in Noord-Brabant, naast een industriehaven aan het Hollands Diep, stemde vorige week in met een plan om ruimte te maken voor het project Powerport. Maar volgens FVD'er Peter van Duijvenvoorde gaat een gemeenteraad niet over de opheffing van een dorp als er sprake is van nationaal belang. "Juridisch gezien is het besluit niet doorslaggevend", zei hij.
Het Kamerlid vindt het noodzakelijk dat het kabinet - ook al is het demissionair - op korte termijn duidelijkheid verschaft aan de inwoners. Partijen die het verzoek steunen wezen erop dat de inwoners in grote onzekerheid verkeren. PVV-leider Geert Wilders is van plan vrijdag het dorp te bezoeken om de bezorgde inwoners te steunen.
