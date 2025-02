Nieuwe Belgische regering treedt mogelijk maandag aan

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Belgische regering van Vlaams-nationalist Bart De Wever kan mogelijk maandag aantreden, maar daar gaan volgens omroep VRT nog wel meerdere stappen aan vooraf. De leden van de beoogde coalitiepartijen zijn dit weekend aan zet.

De vijf partijen sloten vrijdag na slepende onderhandelingen een regeerakkoord. België moet de komende tijd worden geleid door een brede coalitie van Vlaamse en Franstalige partijen, waaronder sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten.

Voordat de politieke partijen definitief kunnen toetreden tot de coalitie, houden ze nog congressen voor hun leden. Die moeten de regeringsdeelname ook nog goedkeuren.

Partijcongressen

Vooruit, de enige linkse partij in de regering, doet dat zaterdagmiddag al in Sint-Niklaas. Een deel van de achterban heeft al duidelijk gemaakt niet enthousiast te zijn over de zogenoemde Arizona-regering.

De andere partijen houden zondag congressen. De N-VA van De Wever komt dan 's ochtends bijeen in Antwerpen. Op de congressen zal volgens de VRT ook duidelijk worden welke kopstukken in de regering zitten.

Eedaflegging

Nadat alle partijen definitief hebben ingestemd met regeringsdeelname, zal waarschijnlijk op maandag de eedaflegging bij koning Filip plaatsvinden. Daarna kan de nieuwe regering officieel aan de slag.