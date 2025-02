FNV: stakingen op komst bij garages en autodealers

UTRECHT (ANP) - Werknemers van motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven zoals garages en autodealers gaan vanaf komende dinsdag staken in een cao-conflict tussen vakbonden FNV en CNV en brancheorganisatie BOVAG. Vannacht verstreek een deadline die de bonden hadden gesteld aan BOVAG om in te stemmen met de looneisen, maar daar werd volgens de bonden niet op ingegaan.

In Ridderkerk vindt dinsdag de eerste staking plaats. Die moet het begin zijn van een reeks regionale stakingen, aldus FNV. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 7 procent voor een cao van een jaar. BOVAG zou niet verder willen gaan dan 2,3 procent. De sector telt volgens FNV ruim 84.500 werknemers.

"Het geld voor die 7 procent is er", zegt FNV-bestuurder Murat Sekercan. "Daarom handhaven we onze eisen. We merken dat er een grens is bereikt voor automonteurs. Zij verdienen al jaren veel te weinig."