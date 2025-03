Nieuwe Bondsdag kiest CDU-lid Julia Klöckner als voorzitter

BERLIJN (ANP/DPA) - De Bondsdag, het Duitse parlement, is voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen sinds de verkiezingen in februari. De leden hebben Julia Klöckner van de conservatieve CDU gekozen tot voorzitter.

De 52-jarige Klöckner zal als voorzitter de vergaderingen openen en sluiten, de agendapunten aankondigen en parlementsleden het woord geven. Ze is de vierde vrouw die deze functie zal vervullen. De politica was eerder onder meer minister van Voedsel en Landbouw.

In Duitsland is het gebruikelijk dat de grootste partij de voorzitter levert. De christendemocratische CDU en zusterpartij CSU, die in de deelstaat Beieren actief is, wonnen de parlementsverkiezingen met 28,5 procent van de stemmen. CDU-voorman Friedrich Merz wordt naar verwachting de volgende bondskanselier.