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Nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij Ter Apel in gebruik

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 12:15
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TER APEL (ANP) - De nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij Ter Apel is in gebruik genomen, meldt het Rode Kruis. "De eerste vier mensen zijn binnen", laat een woordvoerder van de organisatie woensdag weten.
De afgelopen dagen is het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht door het Rode Kruis. Asielzoekers voor wie nog geen plek is in het aanmeldcentrum kunnen er terecht. De dagopvang biedt plek aan 80 tot 120 mensen.
Zij kunnen op deze locatie beschikken over onder meer wifi, water en stroom. Ook is er airconditioning en worden maaltijden verstrekt.
Het idee voor de dagopvang kwam nadat het Rode Kruis en VluchtelingenWerk hun activiteiten in Ter Apel hadden gestaakt om de veiligheid. Op het gras voor het overvolle aanmeldcentrum waren de afgelopen weken meerdere incidenten, zoals opstootjes, vechtpartijen, intimidatie en steekincidenten. Ook werd het terrein rond het asielzoekerscentrum uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, wat preventief fouilleren mogelijk maakt.
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