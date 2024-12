Heinen betreurt verzet 'constructieve' oppositie, maar geen zorg

DEN HAAG (ANP) - Minister van Financiën Eelco Heinen vindt het "jammer" dat potentiële partners van de regeringscoalitie tegen een reeks begrotingen hebben gestemd. Maar hij vreest nog niet dat 'constructieve' oppositiepartijen als CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks-PvdA zich zo tegen het kabinet keren dat er niet meer samen te werken valt.

Bijna alle oppositiepartijen stemden donderdag tegen een of meer begrotingen. Voorheen ging het ook hard tegen hard om begrotingen aan te passen, maar gaf de gematigde oppositie uiteindelijk doorgaans wel haar steun.

"Je ziet nu een andere opstelling van de Kamer. Dat vind ik jammer", zei Heinen na de wekelijkse ministerraad. Maar hij ziet er geen veeg teken in voor toekomstige pogingen van de regeringspartijen om de vereiste hulp van oppositiepartijen te vinden om voorstellen door het parlement te loodsen. In de Eerste Kamer is de coalitie op hulp van oppositieleden aangewezen.

"Je ziet nu partijen tegenstemmen waar toch wel in het verleden de traditie was, ook als aanpassingen het niet haalden, om dan wel voor te stemmen", ziet Heinen. "Vanuit het belang dat bijvoorbeeld politiesalarissen of lerarensalarissen wel gewoon betaald konden worden." Maar ditmaal steunde alleen de SGP alle begrotingen.