LONDEN (ANP) - In het Verenigd Koninkrijk is een eerste besmetting met de nieuwe mpox-variant vastgesteld. Volgens de Britse gezondheidsdienst UKHSA is een persoon in Londen die recent naar Afrika was gereisd besmet geraakt met het virus. Het risico voor de bevolking zou klein zijn.

Het gaat om de variant Ib die al langer rondgaat in Afrikaanse landen en met name in Congo veel slachtoffers maakt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep eerder dit jaar een internationale noodsituatie uit.