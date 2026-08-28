Nieuwe Noorse koning neemt naam Haakon VIII aan

OSLO (ANP) - De officiële titel van de nieuwe Noorse koning is Haakon VIII. Dat maakte het nieuwe staatshoofd van Noorwegen vrijdag aan het begin van de middag bekend. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed.

"Ik zal de naam Haakon VIII aannemen en hetzelfde motto voortzetten dat mijn vader, grootvader en overgrootvader kozen: 'Alles voor Noorwegen'", zei de koning tegen de regeringsraad. Haakon is de vierde vorst op rij die dit motto gebruikt.

In een officiële verklaring vanuit de ministerraad heeft de koning vrijdag "de leden van de regering en het Noorse volk bedankt voor de steun en het medeleven aan de koninklijke familie in deze tijd".

Ook werd een nieuwe foto gedeeld van Haakon als koning en eentje waarop hij samen met zijn dochter Ingrid Alexandra, die nu kroonprinses is, poseert met de ministerraad.