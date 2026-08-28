Anna, de nieuwste logee van Thomas in B&B vol Liefde, heeft 765.000 Instagram-volgers en is actief op 18+-forum. Wat is haar leeftijd?

De komst van Anna bij Thomas in B&B Vol Liefde roept meteen vragen op. Niet alleen vanwege haar opvallende online carrière, maar ook vanwege een detail dat kijkers tijdens de uitzending niet te zien krijgen: haar leeftijd.

Bij vrijwel iedere deelnemer van B&B Vol Liefde staat de leeftijd gewoon in beeld. Bij Anna ontbreekt die informatie echter. En dat is kijkers niet ontgaan.

Op sociale media wordt dan ook volop gespeculeerd. “Waarom mogen we de leeftijd van Anna niet weten?”, vraagt een kijker zich af. Reden genoeg om eens verder te kijken dan de informatie die het programma zelf geeft.

Enorm online bereik

In het programma leren kijkers Anna kennen als personal trainer en content creator. Wie haar sociale media erbij pakt, ontdekt dat ze bepaald geen onbekende is op internet.

Anna heeft op Instagram meer dan 765.000 volgers. Daarnaast maakt ze online content voor een volwassen publiek. Daarmee heeft ze een heel andere achtergrond dan veel van de andere liefdeszoekers die in het programma voorbij komen.

Hoe oud is Anna?

Maar dan de vraag die kijkers bezighoudt: hoe oud is ze?

Een klein beetje speurwerk op het internet leert ons dat Anna 40 jaar oud is. Dat wordt namelijk benoemd op een 18+-platform waar zij actief is. De tekst luidt: “Anna Delyla is 40 jaar. Ze is geboren op 20 januari 1986.”

Dat betekent dat Anna een stuk ouder is dan sommige kijkers misschien op basis van haar uiterlijk hadden verwacht.