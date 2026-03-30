Keniaanse atleet Korir vijf jaar geschorst om doping

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 14:31
MONACO (ANP/AFP) - De Keniaanse atleet Albert Korir, oud-winnaar van de marathon van New York, heeft een dopingschorsing van vijf jaar gekregen. Dat maakte de Athletics Integrity Unit (AIU) maandag bekend.
Korir (32) testte in oktober positief op de synthetische vorm van epo. Hij werd in januari al voorlopig geschorst. Volgens de AIU kreeg de atleet een vermindering van een jaar schorsing na een "vroege erkenning en aanvaarding van de sanctie".
Korir won onder meer in 2021 de marathon van New York, waar hij in totaal vijf keer op het podium stond.
