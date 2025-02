Nieuwe 'regelrechter' gaat eenvoudige zaken behandelen

DEN HAAG (ANP) - Rechtbanken in Den Haag, Overijssel, Rotterdam en Zeeland West-Brabant starten op 1 maart met een nieuwe manier van het behandelen van kleine geschillen. Een zogenoemde regelrechter gaat eenvoudige civiele zaken behandelen. Het verschil met andere soortgelijke vormen van laagdrempelige rechtspraak is dat bij deze regelrechter de gedaagde partij verplicht is om deel te nemen aan de procedure.

De regelrechter behandelt geschillen over arbeid, wonen of winkelen onder de 5000 euro, zoals een onbetaalde rekening of een conflict over achterstallig loon. Mensen met een arbeidsconflict kunnen ook terecht bij deze rechter, met uitzondering van ontslagzaken. Zaken waarvoor geen advocaat of deurwaarder nodig is en waarvoor geen juridische stukken opgesteld hoeven te worden, kunnen worden behandeld door deze regelrechter.

De geschillen kunnen digitaal worden aangemeld. Zaken die geschikt zijn belanden voor de regelrechter. Die kijkt vervolgens tijdens een mondelinge behandeling of partijen samen tot een oplossing kunnen komen. Als dat niet lukt, beslist de rechter alsnog. Dat gebeurt zo snel mogelijk na de zitting. Is een van de partijen afwezig dan wordt de zaak bij verstek behandeld.

Verschillende rechtbanken deden de afgelopen jaren al proeven om de rechtspraak toegankelijker te maken, zoals wijkrechtspraak in Den Haag Zuidwest, een buurtrechter in Amsterdam-Zuidoost en regelrechters in Rotterdam en Dordrecht. Deze keer gaat het om een proef die drie jaar loopt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dat de regelrechters jaarlijks zo'n vierhonderd zaken zullen afhandelen.

"Te vaak komen werkgevers financiële afspraken met arbeidsmigranten, flexwerkers en zzp'ers niet na", zegt minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) in een verklaring. Hij verwacht dat de drempel om naar de rechter te stappen lager wordt. "Zo krijgen arbeidsmigranten waar ze recht op hebben."