Nieuwe verdachte (35) opgepakt na vondst dode man in sloot Herpen

door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 5:13
OSS (ANP) - De politie heeft zaterdagochtend vroeg een 35-jarige Nederlandse man uit Oss opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berghem. Een 33-jarige man die eerder vrijdag in Berghem werd opgepakt, geldt niet langer als verdachte.
Het slachtoffer werd vrijdag aan het begin van de middag door voorbijgangers gevonden in een sloot in een buitengebied tussen Berghem en Herpen. Hij is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen.
Politieonderzoek wijst uit dat de eerder opgepakte 33-jarige man uit Berghem niets met de dood te maken heeft, meldt de politie zaterdagochtend vroeg. "We krijgen signalen dat er een foto van deze man rondgaat en roepen met klem op om die niet te verspreiden", aldus de politie.
Wat het slachtoffer is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde, wordt door de politie onderzocht. De 35-jarige man uit Oss zit vast en wordt later verhoord.
