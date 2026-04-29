Senaat VS tegen voorkomen militair optreden tegen Cuba door Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De door Republikeinen geleide Amerikaanse Senaat heeft een door Democraten ingediende resolutie geblokkeerd. Deze resolutie zou president Donald Trump hebben verboden om zonder goedkeuring van het Congres militair op te treden tegen Cuba.

De Senaat stemde met 51 tegen 47, vrijwel volledig volgens partijlijnen, tegen de door de Democratische senator Tim Kaine voorgestelde maatregel. Leden van Trumps partij voerden aan dat er geen sprake is van actieve Amerikaanse vijandelijkheden jegens Cuba.

Kaine betoogde dat de Amerikaanse blokkade van brandstofleveringen aan de eilandstaat neerkomt op militair optreden. "Als iemand ons zou aandoen wat wij Cuba aandoen, zouden wij dat ongetwijfeld beschouwen als een oorlogsdaad", aldus Kaine in een toespraak voorafgaand aan de stemming.

Onder Trump heeft het Amerikaanse leger zonder toestemming van het Congres schepen voor de kust van Venezuela aangevallen, is het Caracas binnengegaan om president Nicolás Maduro gevangen te nemen en voert het sinds 28 februari oorlog tegen Iran. Trump heeft gezegd: "Cuba is de volgende", zonder toe te lichten wat hij precies van plan is met het land.