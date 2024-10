Nieuwssite: Israël verwacht komende dagen Iraanse vergelding

WASHINGTON (ANP) - Israëlische inlichtingendiensten suggereren dat Iran voorbereidingen treft om Israël de komende dagen aan te vallen vanaf Iraaks grondgebied, mogelijk nog voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november. Door niet rechtstreeks vanaf Iraans grondgebied te schieten, zou Teheran willen voorkomen dat Israël als vergelding belangrijke doelwitten in Iran onder vuur neemt. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, verwijzend naar twee Israëlische bronnen.

Iran zou van plan zijn pro-Iraanse milities in Irak in te zetten voor een aanval met een groot aantal drones en raketten. Israël had vorige week strategische doelen van de aartsvijand beschoten, wat weer wraak was voor een Iraanse aanval op Israël onlangs.

Axios wees verder op de commandant van de belangrijke Iraanse Revolutionaire Garde, die benadrukte dat de nieuwe reactie op de Israëlische agressie "anders zal zijn dan elk scenario" dat Israël zou verwachten.