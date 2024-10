Nijmegen gaat door met opvang voor mensen zonder documenten

NIJMEGEN (ANP) - Nijmegen gaat volgend jaar door met de opvang van asielzoekers zonder documenten, omdat de gemeente het belangrijk vindt dat niemand op straat slaapt. Het Rijk financiert de bed-, bad- en broodregeling vanaf 1 januari niet meer, maar Nijmegen wil in elk geval in 2025 geld vrijmaken voor een sobere regeling voor deze vluchtelingen, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Burgemeester en wethouders van Nijmegen hebben dinsdagmorgen het beleidskader Asiel en Integratie 'Welkom in Nijmegen' vastgesteld. Zij vinden het belangrijk dat vluchtelingen op een veilige en gezonde manier in de regio kunnen verblijven en vinden dat zij recht hebben op solidariteit, menswaardigheid en gelijkwaardigheid. Daarom wil Nijmegen dat iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen.