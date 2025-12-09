Nnena Kalu wint Turner Prize

BRADFORD (ANP/RTR/AFP) - Kunstenares Nnena Kalu heeft de Britse Turner Prize gewonnen. De jury prees onder meer de hangende sculpturen die ze maakt van allerlei materialen. "Gedurfd en pakkend", luidt het oordeel over haar werk.

De toekenning van de prijs aan Kalu, geboren in Schotland, wordt in Britse media omschreven als een mijlpaal. De artiest heeft een ontwikkelingsstoornis en is beperkt in staat tot verbale communicatie.

"Wat er misschien historisch aan is, is dat het een stap is om echt geweldige neurodiverse kunstenaars op te nemen in het beeld dat we tegenwoordig van kunst presenteren", zei voorzitter Alex Farquharson tegen de BBC over de winst van Kalu.

De Turner Prize bestaat sinds 1984 en is vernoemd naar de schilder J.M.W. Turner. De prijs is bedoeld voor kunstenaars die zijn geboren in het Verenigd Koninkrijk of daar werken. Er is een bedrag mee gemoeid van 25.000 pond, omgerekend 28.000 euro.