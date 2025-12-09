ECONOMIE
Internationale bezorgdheid over opmars rebellen in Congo

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 23:03
WASHINGTON (ANP/AFP) - Het opgelaaide geweld in Congo leidt tot groeiende internationale bezorgdheid. Westerse landen, waaronder Nederland, roepen de rebellen van M23 en hun Rwandese bondgenoten in een gezamenlijke verklaring op hun opmars te staken.
De landen spreken over een risico voor de stabiliteit van de regio en zeggen onder meer bezorgd te zijn over het toegenomen gebruik van gevechtsdrones. "Dit betekent een aanzienlijke escalatie van de gevechten en vormt een acuut risico voor de burgerbevolking."
De oproep valt samen met berichten dat strijders van M23 de stad Uvira in Zuid-Kivu zijn binnengetrokken. Volgens bronnen van persbureau AFP zijn in een week tijd 30.000 mensen de nabijgelegen grens met Burundi over gevlucht.
Het nieuwe geweld ondermijnt inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump om tot vrede te komen. Hij ontving eerder deze maand de leiders van Congo en Rwanda om een vredesovereenkomst te tekenen.
