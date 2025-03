No Other Land wint documentaire-Oscar, makers nemen stelling

LOS ANGELES (ANP) - De film No Other Land heeft zondagnacht de Oscar voor beste documentaire gewonnen. De makers filmden vanaf 2019 de stelselmatige Israëlische verwoestingen van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. No Other Land won al diverse grote prijzen.

De makers grepen de kans aan om in hun dankwoord stelling te nemen en de wereld op te roepen tot actie. "We vragen de wereld om actie te nemen en het onrecht en de etnische zuivering van het Palestijnse volk te stoppen", zei regisseur Basel Adra. "Ik ben twee maanden geleden vader geworden en ik hoop dat mijn dochter niet in dezelfde wereld opgroeit als ik."

Regisseur Yuval Abraham sprak in zijn dankwoord rechtstreeks de Amerikaanse regering aan. "Er is een politieke oplossing voor dit probleem, zonder etnische overheersing, met nationale rechten voor beide volkeren. En nu ik hier ben, moet ik zeggen dat de buitenlandse politiek van dit land die oplossing tegenhoudt. Waarom?"