Nobel wil praten met Tata Steel en inspectie over oversterfte

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken) wil in gesprek met Tata Steel en de Arbeidsinspectie over het bericht dat werknemers van de staalfabriek veel vaker tijdens hun werkende leven overlijden dan gemiddeld. De bewindsman temperde tijdens het wekelijkse vragenuur wel de verwachtingen van een bezorgde Tweede Kamer. De gezondheid van werknemers is in eerste instantie aan Tata Steel zelf. Wel wil hij de inspectie vragen "of zij hier kritisch naar willen kijken".

EenVandaag meldde dinsdag dat de kans dat Tata Steel-werknemers voor hun 65e overlijden anderhalf keer zo hoog ligt als het gemiddelde voor mannen van dezelfde leeftijd in de rest van Nederland. SP'er Bart van Kent noemde het "onbestaanbaar" en vindt "dat er ingegrepen moet worden door de staatssecretaris en door de inspectie".

Nobel erkent "dat het niet zo kan zijn dat werknemers overlijden of ziek worden als gevolg van hun arbeidsomstandigheden". Hij noemt de uitkomsten van het onderzoek ernstig, "voor zover we de data kunnen toetsen, want ik heb het onderzoek niet zelf gedaan".

RIVM

Naast een gesprek met de inspectie en Tata Steel zelf, wil Nobel op aandringen van de Kamer best met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek. Maar hij gaat het RIVM niet naar de IJmond sturen, benadrukte Nobel. Hij wil met het instituut in gesprek over de lopende en afgeronde onderzoeken. "Mocht het nodig zijn", kan er over aanvullend onderzoek worden gesproken.

"Maar we zitten er al bovenop, dat was eigenlijk de boodschap die ik wilde meegeven", onderstreepte de bewindsman verder. Afspraken over gezondheid en veiligheid op de werkvloer kunnen mogelijk ook onderdeel worden van de afspraken die het kabinet met Tata Steel maakt over verduurzaming. Het kabinet is waarschijnlijk bereid financiële steun te verlenen als het bedrijf werk maakt van een goede omslag naar groene staalproductie.