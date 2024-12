Stichting wil stille tocht voor slachtoffers explosies Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve wil een stille tocht houden voor de slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Volgens mede-eigenaar Yousif Barki is daarover dinsdagmiddag overleg met onder meer de gemeente en andere betrokkenen. Het is nog niet bekend wanneer de stille tocht zou moeten plaatsvinden.

Bij de stichting in het nabijgelegen winkelcentrum is het een komen en gaan van mensen. Gedupeerden kunnen hier terecht voor hulp. Ook brengen mensen spullen en geld voor de getroffenen. Volgens Barki wordt niet alles meer aangenomen. "We kijken nu wat er nodig is. Onze vrijwilligerscoördinator is zelf slachtoffer en zit in een hotel. Vanuit daar houdt ze contact met anderen over wat ze nodig hebben. Dat varieert van schoenen, een jas, een laptop, een leesbril tot opladers. Het zijn vooral praktische dingen."

De slachtoffers krijgen ook zakgeld mee van de stichting om noodzakelijke aankopen te kunnen doen. "Ze hebben geen pinpas meer en worden in de hotels goed verzorgd met drie maaltijden per dag, maar ze hebben meer nodig."

De stichting is ook een van de initiatiefnemers van een inzamelingsactie, waarbij al bijna 580.000 euro is opgehaald via Doneeractie.nl. Het geld is nog niet beschikbaar, dus de stichting schiet nu alles voor. Barki vertelt dat ze juridisch advies krijgen over hoe het geld straks moet worden verdeeld. Hij schiet vol bij de vraag wat hij ervan vindt dat zo veel mensen geld geven. "Dit had ik nooit verwacht. Het is echt ongelofelijk. Zo zie je hoe Nederland meeleeft."