Nobelprijswinnaar: Poetin begrijpt gevaar kernwapens niet

De Japanse groep die dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede won, zegt dat de Russische president Vladimir Poetin het gevaar van kernwapens niet lijkt te begrijpen. "Nucleaire wapens moeten nooit worden gebruikt", zei de 92-jarige Terumi Tanaka in Oslo.

Poetin paste onlangs de Russische nucleaire doctrine aan en verlaagde daarmee de drempel voor de inzet van kernwapens. "President Poetin, ik denk niet dat hij echt begrijpt wat nucleaire wapens betekenen voor mensen", zei Tanaka, die de Amerikaanse kernaanval op Nagasaki overleefde in 1945.

Tanaka maakt deel uit van de groep Nihon Hidankyo, die overlevenden vertegenwoordigt van de Amerikaanse nucleaire aanvallen op Japan. Die bombardementen hebben in Hiroshima het leven gekost aan ongeveer 140.000 mensen. In Nagasaki vielen enkele dagen later zo'n 74.000 doden.

Nihon Hidankyo bestaat sinds 1956 en zet zich in voor een wereld zonder kernwapens. Dat leverde de organisatie de prestigieuze Nobelprijs voor de Vrede op. De prijs wordt dinsdag uitgereikt in de Noorse hoofdstad.