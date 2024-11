Nog 32 vermisten in Valencia na overstromingsramp

VALENCIA (ANP) - Het aantal mensen dat in de Spaanse regio Valencia nog wordt vermist na de overstromingen eind vorige maand is gedaald tot 32. De Spaanse autoriteiten laten aan de krant El País weten dat het aantal vermisten tussen zaterdag en zondag daalde met negen. Het dodental liep niet verder op.

Het officiële dodental door de ramp in de regio staat op 214. Acht van de gevonden lichamen zijn niet geïdentificeerd, van 206 slachtoffers is de identiteit bekend, schrijft El País. In heel Spanje kwamen meer dan 220 mensen om het leven door het noodweer.

In de regio Valencia is voor komende week opnieuw gewaarschuwd voor veel regen.