Nog 72 gewonden in ziekenhuis Maagdenburg na aanslag kerstmarkt

MAAGDENBURG (ANP) - Er liggen nog 72 gewonden in het ziekenhuis van Maagdenburg na de aanslag op de kerstmarkt vrijdagavond. Vijftien van hen zijn ernstig gewond. In totaal zijn bij de aanslag, die werd uitgevoerd door een 50-jarige Saoediër, vijf mensen om het leven gekomen en meer dan tweehonderd anderen gewond geraakt.

Na de noodsituatie van het voorbije weekend heeft het ziekenhuis de normale werkzaamheden hervat, staat in een bericht van het ziekenhuis op Facebook. "Onze focus ligt nu op het herstel van de patiënten en het ondersteunen van alle getroffenen die deze traumatische gebeurtenis moeten verwerken."

Het ziekenhuis dankt ook de bevolking van de stad voor "de talrijke hulpaanbiedingen en de genereuze donaties in natura, waaronder voedsel van de kerstmarkt". Het laat volgens het ziekenhuis zien "hoe sterk de samenhang in de stad is".