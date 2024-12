Brekelmans: tumult Syrië onderstreept belang van missie in Irak

DEN HAAG (ANP) - Het werk dat Nederlandse militairen in Irak doen, is door de recente ontwikkelingen in buurland Syrië alleen maar belangrijker geworden. Dat zegt defensieminister Ruben Brekelmans tegen het ANP. Hij bracht maandag een kerstbezoek aan de troepen in Bagdad, die hun missie onlangs met een halfjaar verlengd zagen worden tot medio volgend jaar, en in Erbil. Hij sprak ook met Iraakse ministers en met de president van Iraaks Koerdistan.

Brekelmans spreekt waardering uit voor de militairen, die volgens hem in "een ingewikkelde omgeving" een belangrijke bijdrage leveren aan een veilig Irak. Nederland levert naast adviseurs ook 145 beveiligers voor de NAVO-missie in de hoofdstad Bagdad. Daarnaast zijn drie Chinook-transporthelikopters met bemanningen en technici, bij elkaar 120 militairen, gestationeerd in Erbil in het noorden van het land.

Het "tumult in Syrië", zoals Brekelmans het noemt, kan volgens de minister zomaar overslaan naar Irak. De Syrische rebellen slaagden er onlangs met een plotselinge en snelle opmars in een einde te maken aan het regime van Bashar al-Assad. Onduidelijk is nog hoe het daardoor ontstane machtsvacuüm precies wordt opgevuld. Onder de tegenstanders van Assad die nu uit gevangenissen worden bevrijd, kunnen bovendien ook ISIS-strijders zijn.