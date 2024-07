Nog altijd vrij weinig nieuwe asielzoekers naar Nederland

DEN HAAG (ANP) - De instroom van asielzoekers naar Nederland blijft relatief laag. In de afgelopen week zijn ongeveer achthonderd nieuwe aanvragen geregistreerd, en dat zijn er opnieuw minder dan in dezelfde week vorig jaar.

In de laatste maanden van 2023 en de eerste maanden van dit jaar kwamen juist heel veel asielzoekers naar Nederland. De instroom was 27 weken op rij hoger dan een jaar eerder. Dat duurde tot begin april. Sinds eind mei ligt de instroom juist lager, nu negen weken op rij. In die negen weken zijn 7000 aanvragen geregistreerd. In diezelfde weken in 2022 en 2023 waren er ongeveer 9000 aanvragen.

Sinds begin dit jaar zijn bijna 27.000 aanvragen genoteerd. Dat is nog wel wat meer dan vorig jaar en het jaar ervoor, maar het verschil wordt met de week kleiner. In 2022 en 2023 stond de teller rond deze tijd van het jaar op zo'n 25.000 aanvragen.

De wekelijkse cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie geven geen verklaring voor de huidige luwte.