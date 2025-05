Nog een verdachte in beeld voor dodelijke schietpartij Rijswijk

RIJSWIJK (ANP) - De politie heeft nog een verdachte in beeld die vermoedelijk een rol speelde bij de liquidatie van de Turkse Cemil Önal (41) op 1 mei in Rijswijk. Van de nieuwe verdachte en van de schutter van wie vrijdag al een foto werd gepubliceerd, zijn dinsdag bewegende beelden getoond in het programma Team West.

Op de beelden is te zien dat de twee verdachten voorafgaand aan de moord op een vol terras van een hotel aan de Van Vredenburchweg contact hadden met elkaar bij het naastgelegen park Overvoorde. De politie is ook op zoek naar twee jongens die met de verdachten spraken, omdat zij mogelijk meer informatie hebben over de zaak.

Önal overleed ter plaatse. Kort daarvoor zei hij tegen onderzoeksjournalisten van Follow the Money dat hij werd bedreigd. Volgens het platform regelde hij de financiële zaken van de Turks-Cypriotische zakenman Halil Falyali, die in 2022 werd geliquideerd.