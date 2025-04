Nog geen akkoord na 'goed en stevig' gesprek over voorjaarsnota

Het kabinet en de coalitiepartijen hebben nog geen akkoord bereikt over de voorjaarsnota na een dag "goed en stevig" onderhandelen, in de woorden van Henk Vermeer van BBB. De financieel woordvoerder van de partij hoopt dat er dinsdagavond een akkoord is over de tussentijdse bijstelling van de begroting.

Op de vraag of die deadline reëel is, zei Vermeer: "Dat gaan we zien." Maar hij denkt dat het moet, omdat het pakket dan woensdag kan worden uitgewerkt voor de ministerraad. Die is deze week al op donderdag wegens Goede Vrijdag.

Volgens NSC-medefractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven zijn de partijen niet veel verder gekomen. De afstanden zijn groot, zei ze maandag na de onderhandelingen. "En het is vooral heel erg veel."

Inmiddels gaat het volgens Van Vroonhoven niet alleen meer over hoeveel er in totaal te besteden is, maar ook over de wensen op specifieke terreinen. Ze is het eens met Vermeer dat de partijen er dinsdag uit moeten komen. "Ik denk ook dat dat de reden is dat we gestopt zijn nu het nog licht is. Zodat we er morgen weer fris en fruitig kunnen zitten om half tien."