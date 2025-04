Zeker tien aanhoudingen rond bezetting Maagdenhuis in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft maandag tien tot vijftien demonstranten aangehouden in en rond het Maagdenhuis in Amsterdam, laat een woordvoerder weten. De meeste aangehouden actievoerders waren onderdeel van de groep die het Maagdenhuis een groot deel van de dag bezette, maar ook bij het nabijgelegen Binnengasthuisterrein zijn aanhoudingen verricht. Het precieze aantal aanhoudingen zegt de woordvoerder nog niet te weten.

Pro-Palestijnse demonstranten bezetten het Maagdenhuis, het bestuurlijke hoofdkantoor van de Universiteit van Amsterdam (UvA), omdat ze willen dat de universiteit alle banden met onderwijsinstellingen in Israël verbreekt. Bij het Maagdenhuis verzamelden zich ook veel sympathisanten. Zij verplaatsten zich later naar onder meer het Binnengasthuis, ook een UvA-locatie, en het Rokin. Volgens de politiewoordvoerder was het daar rond 17.00 uur onrustig, maar duurde dat maar kort. Een ANP-verslaggever zag dat de actievoerders rond 18.45 uur waren vertrokken.