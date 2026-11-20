ANTALYA (ANP) - In het Turkse Antalya zijn landen er nog niet in geslaagd om op de formeel laatste dag van de VN-klimaattop overeenstemming te bereiken over een slotverklaring. De Turkse voorzitter, klimaatminister Murat Kurum, deed aan het begin van de plenaire slotvergadering vrijdagavond nog een laatste poging om landen op één lijn te krijgen.

"Tot de laatste minuut proberen we verschillen te minimaliseren en een gemeenschappelijke basis te vinden", zei hij. "Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Onder de bijna tweehonderd deelnemende landen aan de top bestaat nog grote onenigheid over cruciale onderwerpen, waaronder fossiele brandstoffen. Daarom ligt er nog geen slottekst waarin iedereen zich kan vinden. Verwacht wordt dat de gesprekken over de precieze tekst in de nacht van vrijdag op zaterdag doorgaan.

In de plenaire vergadering worden na het openingswoord van Kurum wel een aantal andere technische zaken 'afgehamerd'. Die staan los van de slottekst, die meer een politieke lading heeft.