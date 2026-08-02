Nog geen grote natuurbranden, maar gevaar is nog niet geweken

ARNHEM (ANP) - Ondanks de chronische droogte in Nederland zijn er in de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest. Maar dat kan veranderen als de wind draait. Daarvoor waarschuwt Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer. "De risico's zijn nog niet geweken zolang er geen significante regen valt. En dan heb ik het over wekenlange neerslag", aldus Kok.

In april waren er enkele grote branden, onder meer bij 't Harde en de Ederheide in Gelderland, op de Oirschotse Heide in Noord-Brabant en op de Weerterheide in Limburg. De omstandigheden waren toen extreem, aldus Kok. Zo was de fijne vegetatie, zoals grassen, dood na de winter. Die was daardoor heel brandbaar.

In juni heeft het veel geregend en hebben planten kunnen groeien. Daardoor zijn de omstandigheden nu minder slecht dan in april. Volgens Kok is er "meer buffer, het duurt langer om de vegetatie uit te drogen. Bovendien is de luchtvochtigheid nu hoger en waait het minder hard. Maar planten beginnen wel te lijden onder de hitte en de langdurige droogte. Hittegolf na hittegolf, met het uitblijven van regen, zorgt voor grote uitdagingen." De brandweercoördinator waarschuwt daarom: "Als we nu drie of vier dagen wind uit het oosten zouden krijgen met een lage luchtvochtigheid, zou ik me nog meer zorgen maken dan ik nu al doe. De risico's zijn zeker nog niet geweken."

Veenbrand

Kok is de komende tijd in Catalonië, om te leren van de brandweermensen daar. In het gebied woeden nu geen grote branden, maar ongeveer een maand geleden wel. "In Nederland zijn we gewend om iedere centimeter van een brand uit te willen maken. Dat kost veel menskracht. Hier zeggen ze: laat het gebied in het midden gerust nasmeulen, maar zorg ervoor dat je aan de randen alles doet om te voorkomen dat een brand daar oplaait", heeft Kok van ze geleerd. Dat kan bijvoorbeeld door het weghalen van bomen en struiken die nog niet afgebrand zijn. "Dan is er geen brandstof meer voor een nieuw vuur. Wanneer er brandstof is, kan het vuur eindeloos doorgaan."

De brandweercoördinator noemt een veenbrand op de Deurnese Peel in 2020 als voorbeeld. "Die heeft ondergronds twee maanden lang doorgewoed. Als er een laag organisch materiaal op de grond ligt, en dat heb je in Nederland veel meer dan in Zuid-Europa, kan een brand weken of maanden duren. Je bent soms verbaasd waar het vuur weer boven de grond uit komt."