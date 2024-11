Nog hele middag hinder op spoor tussen Den Haag en Rotterdam

UTRECHT (ANP) - Tussen Den Haag en Rotterdam rijden ook maandagmiddag minder treinen door uitgelopen werkzaamheden. Hoewel de intercity's inmiddels weer volgens dienstregeling rijden, valt de helft van de sprinters tussen beide steden uit, laat een woordvoerder van de NS weten. Er gaan er nu twee per uur in plaats van vier. Naar verwachting duurt het nog tot 19.15 uur voordat het treinverkeer weer helemaal normaal is.

De afgelopen twee weken werkte ProRail aan het spoor tussen Den Haag en Rotterdam, waardoor er op dat traject minder tot geen treinen reden. Maandagochtend zou het treinverkeer weer volgens dienstregeling rijden, maar ProRail ontdekte na de werkzaamheden meerdere storingen op het traject. Daardoor reden er tijdens de ochtendspits helemaal geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. Rond 10.00 uur werden twee sporen vrijgegeven en kon het treinverkeer tussen beide steden beperkt worden opgestart.

ProRail spreekt van een "vervelend begin van de dag voor reizigers op dit traject". De spoorbeheerder zegt er hard aan te werken om ook de laatste storingen te verhelpen.