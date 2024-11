Turkse regering zet pro-Koerdische burgemeesters uit ambt

ANKARA (ANP/DPA) - De Turkse regering heeft drie burgemeesters van de pro-Koerdische partij Volkspartij voor Gelijkheid en Democratie (DEM) uit hun ambt gezet. De burgemeesters van de oostelijke steden Mardin, Batman en het district Halfeti zijn vervangen door officials van de regering, meldde het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

Alle drie de burgemeesters worden ervan beschuldigd lid te zijn van een terroristische organisatie, staat in de verklaring. DEM spreekt van een "coup" en een "aanval" op de politieke rechten van alle Turkse burgers. Volgens het Turkse nieuwsagentschap DHA is er voor de komende tien dagen een verbod op demonstraties afgekondigd in de betreffende provincies.

In de loop der jaren heeft de Turkse regering tientallen gekozen Koerdische burgemeesters uit hun functie gezet en vervangen door haar eigen bestuurders. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar boekte de regeringspartij AKP van president Erdogan een historisch slecht resultaat in de gemeenteraadsverkiezingen. DEM won juist en verkreeg 78 burgemeestersposten.