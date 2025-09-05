ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog steeds naschokken in Afghanistan

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 10:14
anp050925085 1
KABUL (ANP/RTR) - In Oost-Afghanistan vinden nog steeds naschokken plaats na de dodelijke beving van zondag. Er waren donderdag en vrijdag twee krachtige bevingen met een tussenpoos van twaalf uur, waardoor wordt gevreesd voor meer slachtoffers en verwoestingen.
De Taliban, de machthebbers van het land, zeiden donderdag dat het dodental wordt geschat op 2205 en het aantal gewonden op 3640. Door het natuurgeweld zijn duizenden huizen verwoest. Door de nieuwe schokken zijn opnieuw gewonden gevallen.
Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door aardverschuivingen en onbegaanbare wegen. De Verenigde Naties waarschuwen dat het geld voor de reddingswerkzaamheden snel op dreigt te raken en zijn van plan een financieringsoproep te doen. De eerste landen hebben al hulp toegezegd.
De Taliban, die internationaal geïsoleerd zijn, hebben landen om hulp gevraagd. Afghanistan kampt met de gevolgen van oorlog, armoede en afgenomen buitenlandse hulpverlening.
Vorig artikel

Bouw autobatterijfabriek VS stilgelegd na honderden aanhoudingen

Volgend artikel

PostNL wil van wettelijke verplichtingen rond postbezorging af

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-528033117 (1)

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen