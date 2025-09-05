Nog steeds naschokken in Afghanistan

KABUL (ANP/RTR) - In Oost-Afghanistan vinden nog steeds naschokken plaats na de dodelijke beving van zondag. Er waren donderdag en vrijdag twee krachtige bevingen met een tussenpoos van twaalf uur, waardoor wordt gevreesd voor meer slachtoffers en verwoestingen.

De Taliban, de machthebbers van het land, zeiden donderdag dat het dodental wordt geschat op 2205 en het aantal gewonden op 3640. Door het natuurgeweld zijn duizenden huizen verwoest. Door de nieuwe schokken zijn opnieuw gewonden gevallen.

Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door aardverschuivingen en onbegaanbare wegen. De Verenigde Naties waarschuwen dat het geld voor de reddingswerkzaamheden snel op dreigt te raken en zijn van plan een financieringsoproep te doen. De eerste landen hebben al hulp toegezegd.

De Taliban, die internationaal geïsoleerd zijn, hebben landen om hulp gevraagd. Afghanistan kampt met de gevolgen van oorlog, armoede en afgenomen buitenlandse hulpverlening.