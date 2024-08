Nog steeds tekort aan schizofreniemedicijn

UTRECHT (ANP) - Nederland kampt nog altijd met een ernstig tekort aan een langwerkend medicijn voor mensen met schizofrenie. Artsen krijgen daarom toestemming om het middel Zypadhera uit andere landen te importeren. Ze hoeven geen toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie hoopt dat de tekorten eind volgende maand verholpen zijn.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de toezichthouder van de overheid, had in januari al gewaarschuwd voor tekorten. Artsen kregen toen het advies geen nieuwe behandelingen met het middel Zypadhera te beginnen. Ze moesten eerst kijken of er alternatieven mogelijk waren. Daarnaast konden sommige patiënten een kleinere dosis krijgen.

Het advies gold tot begin februari, maar het is inmiddels half augustus en de tekorten zijn er nog steeds, en daarom herhaalt de waakhond zijn advies.