Nog tientallen vermisten na instorten toren in Thailand

BANGKOK (ANP/AFP/DPA) - In de Thaise hoofdstad Bangkok worden nog 79 mensen vermist na het instorten van een toren. Er zijn tekenen van leven waargenomen. Het dertig verdiepingen tellende gebouw in aanbouw stortte vrijdag in door de zware aardbeving in buurland Myanmar.

Het dodental na de instorting staat op acht, meldt Chadchart Sittipunt, de gouverneur van Bangkok. Acht anderen zijn levend uit het puin gehaald. Thaise media melden dat in het land zeker tien doden zijn gevallen.

Bij de zoektocht naar vermisten in het puin zijn drones met speciale camera's ingezet die warmte kunnen waarnemen. Daarmee konden volgens Chadchart de locaties van ongeveer dertig mensen worden vastgesteld.

Reddingsteams proberen water en voedsel te brengen, maar dat wordt bemoeilijkt doordat sommige overlevenden enkele meters onder het oppervlak vastzitten. Reddingswerkers proberen mensen met onder meer graafmachines te bereiken.