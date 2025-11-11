Nog veel onduidelijk over fatale explosie in New Delhi

NEW DELHI (ANP/RTR) - De politie in India kan nog niet met zekerheid zeggen wat de fatale explosie van een auto in New Delhi veroorzaakte. Minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah liet maandagavond laat weten "alle opties open te houden" in afwachting van het politieonderzoek. Bij de explosie kwamen meerdere mensen om het leven.

De Indiase tv-zender NDTV meldde maandag dat de politie van New Delhi de explosie mogelijk onderzocht als een terreurdaad, maar dit kon niet worden bevestigd door internationale media. De fatale explosie vond plaats bij een metrohalte vlak bij het historische Rode Fort in de oude binnenstad.

Hoeveel mensen omkwamen is ook niet helemaal duidelijk, omdat het dodental in de media uiteenloopt. Reuters en de BBC melden acht doden, volgens NDTV gaat het om negen dodelijke slachtoffers, CNN spreekt van tien doden. Ook zouden twintig mensen gewond zijn geraakt.

In heel India is de beveiliging op onder meer vliegvelden, bij religieuze monumenten en in grensgebieden opgeschroefd na de ontploffing.