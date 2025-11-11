Klimaatdenktank: Chinese CO2-uitstoot laat mogelijk daling zien

De uitstoot van CO2 in China laat over heel dit jaar mogelijk een afname zien. Dat constateert de Finse klimaatdenktank Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Volgens cijfers van de organisatie is het beeld over de afgelopen achttien maanden al grotendeels stabiel.

China is 's werelds grootste uitstoter van broeikasgassen en verantwoordelijk voor bijna 30 procent van de mondiale CO2-uitstoot. Een afname van de uitstoot in het land zou een opsteker zijn voor de inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken.

Klimaatwetenschappers zien in China al langer een land met twee gezichten. Enerzijds zet China fors in op kolencentrales en andere vervuilende industrie. Maar de totale uitstoot wordt tegelijkertijd beperkt doordat er ook steeds meer nieuwe elektriciteit uit wind en zon bijkomt.

Het lijkt erop dat een daling in de productie van staal en cement, een symptoom van de kwakkelende bouwsector in China, nu ook helpt. Dat compenseert volgens CREA een stijgende vervuiling vanuit de chemische sector.