Prijzen kleding en gas drukken inflatie in oktober

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in oktober gemiddeld 3,1 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie daalde daarmee vergeleken met de 3,3 procent in september.

De daling van de inflatie kwam onder meer door een kleinere prijsstijging van kleding. Kledingartikelen waren vorige maand 0,4 procent duurder na een prijsstijging van 2,7 procent in september. Ook de gasprijs drukte de inflatie. Gas was in oktober 1 procent duurder dan vorig jaar. In september was de brandstof nog 4,3 procent duurder.

De prijzen van vliegtickets hadden een verhogend effect op de inflatie. Vliegreizen waren in oktober 1,7 procent duurder dan een jaar eerder. In september waren vliegtickets nog 17,2 procent goedkoper dan een jaar eerder.