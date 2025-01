Nog weinig bekend over explosie bij Drents Museum

ASSEN (ANP) - Er is nog weinig meer bekend over de explosie en inbraak of poging daartoe bij het Drents Museum in Assen. De politie wil niet kwijt of er iets is buitgemaakt en verwijst naar een persmoment dat om 12.00 uur in het museum wordt gehouden.

Behalve de directeur van het museum, Harry Tupan, is daar ook de 'driehoek' aanwezig: politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester van Assen, Marco Out.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding van brand bij het Drents Museum. Daar bleek dat er een explosief was afgegaan, waardoor er ruiten waren gesneuveld. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. De ruiten waren zaterdagochtend al gerepareerd.

Dit zou het laatste weekend zijn van de grote tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver met tientallen schatten uit het oude Roemenië. Het Drents Museum is het hele weekend gesloten.