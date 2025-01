Spanje pakt man op voor leveren wapen voor aanslag in Brussel

MÁLAGA (ANP/AFP) - De Spaanse politie heeft een man gearresteerd die in België wordt gezocht om zijn vermeende rol bij een terroristische aanslag in Brussel in oktober 2023. Hij zou het vuurwapen hebben geleverd dat werd gebruikt om twee Zweden te doden vlak voor een voetbalwedstrijd tussen België en Zweden. Een derde persoon raakte gewond.

De schutter, een 45-jarige Tunesiër, raakte de volgende ochtend gewond bij een confrontatie met de politie en stierf. De man was geradicaliseerd en verbleef na een afwijzing van zijn asielverzoek illegaal in België. De aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat (IS).

De arrestatie van de verdachte vond vrijdag plaats op de luchthaven van Málaga, toen hij Spanje probeerde te verlaten. Volgens de Spaanse politie riskeert hij een levenslange gevangenisstraf, omdat hij wordt gezocht voor terrorisme, moord en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.