Noodhulppunten in Gazastrook nog steeds gesloten

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De Gaza Humanitarian Foundation (GHF) houdt zijn noodhulppunten in de Gazastrook nog steeds gesloten. De locaties, waar burgers voedselpakketten kunnen halen, zijn sinds woensdag dicht.

De distributiezones zijn volgens GHF dicht voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Het is niet duidelijk wanneer de hulpverlening wordt hervat. De omstreden hulporganisatie, die door Israël en de Verenigde Staten wordt gesteund, zegt informatie daarover te zullen geven zodra het werk op de locaties is voltooid.

Het Rode Kruis is "woedend" over de opschorting van de voedselhulp. "Eerst komt er al maanden geen hulp binnen, vervolgens is er een hulporganisatie die te weinig en ook nog eens niet de juiste hulp levert. En er ontstaan levensbedreigende situaties bij voedseldistributiecentra. Dit is onmenselijk", verklaart het Rode Kruis. "Deze 'hulp' kost alleen maar mensenlevens, in plaats van dat het mensenlevens redt."

De sluiting volgde op een reeks dodelijke incidenten bij de noodhulppunten. Daarbij zijn volgens de lokale autoriteiten en hulporganisaties tientallen doden gevallen. Dat is voor hulporganisaties en de Verenigde Naties reden om GHF te bekritiseren. Zij vinden ook dat de organisatie niet handelt volgens humanitaire principes.