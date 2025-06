Instellingen wijzen studenten op NS-staking, tentamens gaan door

DEN HAAG (ANP) - Onderwijsinstellingen waarschuwen studenten voor de gevolgen van de reeks NS-stakingen die vrijdag begint. Het onderwijs gaat wel gewoon door, melden diverse hogescholen en universiteiten. Onder meer de Radboud Universiteit in Nijmegen, hogeschool Fontys met vestigingen in het zuiden van het land en de VU in Amsterdam raden studenten aan alternatief vervoer te regelen als ze op locatie moeten zijn.

"Ons advies is om, indien mogelijk, thuis te werken op de dagen dat jouw regio door de werkonderbrekingen wordt getroffen", voegt de VU eraan toe.

Tentamens en examens worden niet geschrapt. "De examens zullen plaatsvinden volgens het rooster", laat bijvoorbeeld Tilburg University weten. Bij de Radboud Universiteit kan vrijdag gratis worden geparkeerd. Fontys raadt studenten die in de knel komen aan dit te bespreken met hun studiecoach of docent.

Vrijdag rijden er, behalve op de lijn Schiphol-Amsterdam, in het hele land geen NS-treinen. Komende week volgen meer regionale acties.